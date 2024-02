Prometna sredi Ljubljane, oba voznika in sopotnika odpeljali

V soboto, okoli 6.30, so bili na PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči v križišču Chengdujske in Zaloške ceste v Ljubljani v kateri so bila udeležena tri osebna vozila.

»Ugotovljeno je bilo, da je voznik, ki je vozil po Zaloški cesti zapeljal v križišče in zavijal levo, ter s tem odvzel prednost vozniku, ki je v križišču vozil naravnost. Po trčenju je v drugo vozilo trčil še tretji voznik osebnega vozila, ki je vozil naravnost v nasprotni smeri. V nesreči so se dva voznika in dva sopotnika lažje poškodovali in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana,« sporoča javnosti Aleksandra Golec z omenjene policijske uprave.

Policisti so zoper povzročitelja uvedli postopek.