Prometna nesreča zaradi mokre ceste, voznik hudo poškodovan (FOTO)

Včeraj nekaj pred 23. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Cerkljami ob Krki in Velikim Mraševim.

»Policisti PP Brežice so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila Jeep renegade francoskih registrskih oznak zaradi neprilagojene hitrosti na mokri cesti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Huje poškodovano 71-letno potnico iz Severne Makedonije so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 75-letni voznik in potnika na zadnjem sedežu se v nesreči niso poškodovali,« o nesreči sporočajo s PU Novo mesto.

FOTO: PGE Krško

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo.