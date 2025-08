Prometna nesreča zaprla hitro cesti, možen je obvoz

Zaradi prometne nesreče na italijanski strani je zaprta vipavska hitra cesta med priključkom Šempeter in mejnim prehodom Vrtojba proti Italiji. Obvoz je možen čez prehod Miren. Ponekod po državi medtem nastajajo zastoji, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoji so nastali na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča do razcepa Kozarje proti Primorski ter pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji.

Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori prometnoinformacijski center priporoča izvoz Jesenice vzhod (Lipce).

Pot se podaljša tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje v smeri Maribora zaradi varnosti občasno zapirajo.

Promet je zgoščen tudi na cestah Lucija-Izola in Šmarje-Koper