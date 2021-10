Prometna nesreča zaprla avtocesto, dve osebi odpeljali (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da se je danes ob 14.42 zgodila prometna nesreča na podravski avtocesti, Maribor - MP Gruškovje, in sicer na razcepu Draženci v smeri Ptuja. Pozneje so sporočili, da sta na izvozu z avtoceste na razcepu Draženci, občina Hajdina, trčili osebno in tovorno vozilo.

Prometna nesreča. FOTO: 112 Ptuj

Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili prvo pomoč v nesreči poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Ptuj, ki so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Ptuj.