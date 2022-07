Prometna nesreča pri Svibniku: vozilo se je prevrnilo in obstalo v jarku

V četrtek malo po 14. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Svibnikom in Stražnjim Vrhom na območju PP Črnomelj. Policisti so ugotovili, da je 19-letna voznica osebnega avtomobila na ravnem delu ceste izgubila nadzor nad vozilom in trčila v ograjo manjšega mostu.

Vozilo se je prevrnilo in obstalo v jarku. Huje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.