PROMETNA NESREČA

Prometna nesreča ohromila slovensko avtocesto, policija sporočila, kaj se je zgodilo

Posledice prometne nesreče, ki je za nekaj časa zaprla primorsko avtocesto, prometa ne ovirajo več.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Memorystockphoto Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična slika FOTO: Memorystockphoto Getty Images

STA, M. J.
13.08.2025 ob 19:17
13.08.2025 ob 19:17
STA, M. J.
13.08.2025 ob 19:17
13.08.2025 ob 19:17

Poslušajte

Čas branja: 0:59 min.

Danes se je na primorski avtocesti pri Uncu zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodoval motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker motorist ni vozil po sredini voznega pasu ter je z motorjem zapeljal na bankino in pri tem padel, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Posledice prometne nesreče, ki je za nekaj časa zaprla primorsko avtocesto, prometa ne ovirajo več, ga pa v predoru Kastelec proti Ljubljani trenutno ovira pokvarjeno tovorno vozilo.

Zastoji pa nastajajo še na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cestah Bohinjska Bela - Bled in v Ljubljani na Celovški cesti pri Šentvidu v obe smeri.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča promet avtocesta motorist

Priporočamo

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl
Prestrašena bralka pred pregledom: »Kaj bodo z mano naredili z 20 metri elastičnega povoja, raje ne razmišljam«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl
Prestrašena bralka pred pregledom: »Kaj bodo z mano naredili z 20 metri elastičnega povoja, raje ne razmišljam«

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.