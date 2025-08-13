Prometna nesreča ohromila slovensko avtocesto, policija sporočila, kaj se je zgodilo

Danes se je na primorski avtocesti pri Uncu zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodoval motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker motorist ni vozil po sredini voznega pasu ter je z motorjem zapeljal na bankino in pri tem padel, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Posledice prometne nesreče, ki je za nekaj časa zaprla primorsko avtocesto, prometa ne ovirajo več, ga pa v predoru Kastelec proti Ljubljani trenutno ovira pokvarjeno tovorno vozilo.

Zastoji pa nastajajo še na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cestah Bohinjska Bela - Bled in v Ljubljani na Celovški cesti pri Šentvidu v obe smeri.