Prometna nesreča: na slovenski cesti motorist trčil z divjadjo (FOTO)

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Materija so na Facebooku sporočili, da se je danes na regionalni cesti Kozina - Divača zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik motornega kolesa trčil v divjad in nato padel po vozišču ter se s sopotnico poškodoval.

Po poročanju PGD Materija so njihovi gasilci med drugim zavarovali kraj, pomagali pri zdravniški oskrbi in divjad odstranili z vozišča.

Omenili so še, da je v intervenciji sodelovalo 10 njihovih gasilcev, še trije pa so bili v pripravljenosti v gasilskem domu, uslužbenec cestnega podjetja, reševalna ekipa in policisti.