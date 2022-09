Težko si je predstavljati, kaj vse so morali več let doma prenašati otroci 60-letnega profesorja ene od ljubljanskih srednjih šol in njegove 47-letne žene, prav tako iz pedagoških vod. V družini niso bili samo njuni potomci, temveč tudi otroci, ki jih je imel 60-letnik z bivšo ženo, nad katero je prav tako več let izvajal nasilje. A ne sam, temveč, kot je prepričano tožilstvo, skupaj s 47-letnico. Imen ne razkrivamo zaradi zaščite njunih žrtev. Tepena je bila, četudi se je poškodovala po nesreči. Fotografija je simbolična. FOTO: Paul Gorvett/Getty images Opisi mučenja štirih otrok in njihov...