Ena od razširjenih ljubljanskih družin je na zunaj ves čas delovala kot povsem idealna. A kar se je več let odvijalo za štirimi stenami, je govorilo o povsem drugi zgodbi. Ta je bila brutalna, trajala pa je celih šest let. To, kar so morali zaradi 62-letnega Ljubljančana pa tudi njegove 49-letne žene preživljati tako njegova bivša žena kot njuni štirje mladoletni otroci (trpinčil je samo te iz prvega zakona), je zares grozljivo. Zato je razumljivo, da oškodovanci še danes čutijo posledice. Eden od otrok še vedno tako globoke, da bi se mu z zaslišanjem na sodišču povzročala le še dodatna škoda...