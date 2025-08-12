Prodajo asfalt, potem pa izginejo?! Policija preiskuje sum poslovne goljufije

V minulem tednu je bila po več slovenskih skupinah na družbenih omrežjih več kot 3600-krat deljena objava podjetja Prislan iz Dobje vasi pri Ravnah na Koroškem, ki je opozarjala na tuje delavce: »Po Koroškem se giblje ekipa, ki se predstavlja kot nizozemsko podjetje za asfaltiranje industrijskih površin. Ponudijo možnost asfaltiranja zaradi presežka asfalta po sprejemljivi ceni,« so opisali začetek zapletov.

Prišli so z več vozili: belo-zelenim nizozemskim tovornim vozilom ter belima fordom in škodo z ljubljanskimi registrskimi oznakami. »Takoj ko je storitev plačana, začnejo zapuščati delovišče in se potuhnejo,« opozarjajo pri Prislanu. Svoji objavi so dodali fotografiji dveh delavcev, ki sta bila člana tuje ekipe s presežki asfalta.

V drugi Facebookovi skupini z goriškega konca je uporabnica objavila podobno svarilo ob fotografiji bele škode z ljubljanskimi tablicami: »Vitovlje. Previdnost ne bo odveč. Dva moška, angleško govoreča. Oblečena v oranžno majico, kapica s šiltom. Ponujata asfalt, ki jim ostaja od asfaltiranja.« Domnevno iste ponudnike viškov asfalta naj bi uporabniki opazili tudi na štajerskem (Slovenska Bistrica) ter novomeškem območju.

Ponujajo viške asfalta, a se je koroško podjetje opeklo z naključnimi tujimi delavci (simbolična fotografija). FOTO: Iryna Melnyk/getty images

Policija je že prejšnji teden od odgovornih oseb podjetja v Dobji vasi prejela prijavo kaznivega dejanja poslovne goljufije, ki ga opiše Milena Trbulin s celjske policijske uprave: »Tuje podjetje jim je ponudilo asfaltiranje in opravilo del dogovorjenih opravil.« Slovensko podjetje je račun plačalo podjetju s sedežem na Madžarskem; slednje pa je nato – zaradi domnevno pokvarjenega stroja – dela prekinilo, odšlo in niso se več vrnili. »Del torej niso opravili v celoti.« Policija nadaljuje zbiranje obvestil o ponudnikih viška asfalta, ki ni bil položen do konca.