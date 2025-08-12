Prodajo asfalt, potem pa izginejo?! Policija preiskuje sum poslovne goljufije
V minulem tednu je bila po več slovenskih skupinah na družbenih omrežjih več kot 3600-krat deljena objava podjetja Prislan iz Dobje vasi pri Ravnah na Koroškem, ki je opozarjala na tuje delavce: »Po Koroškem se giblje ekipa, ki se predstavlja kot nizozemsko podjetje za asfaltiranje industrijskih površin. Ponudijo možnost asfaltiranja zaradi presežka asfalta po sprejemljivi ceni,« so opisali začetek zapletov.
Prišli so z več vozili: belo-zelenim nizozemskim tovornim vozilom ter belima fordom in škodo z ljubljanskimi registrskimi oznakami. »Takoj ko je storitev plačana, začnejo zapuščati delovišče in se potuhnejo,« opozarjajo pri Prislanu. Svoji objavi so dodali fotografiji dveh delavcev, ki sta bila člana tuje ekipe s presežki asfalta.
V drugi Facebookovi skupini z goriškega konca je uporabnica objavila podobno svarilo ob fotografiji bele škode z ljubljanskimi tablicami: »Vitovlje. Previdnost ne bo odveč. Dva moška, angleško govoreča. Oblečena v oranžno majico, kapica s šiltom. Ponujata asfalt, ki jim ostaja od asfaltiranja.« Domnevno iste ponudnike viškov asfalta naj bi uporabniki opazili tudi na štajerskem (Slovenska Bistrica) ter novomeškem območju.
Policija je že prejšnji teden od odgovornih oseb podjetja v Dobji vasi prejela prijavo kaznivega dejanja poslovne goljufije, ki ga opiše Milena Trbulin s celjske policijske uprave: »Tuje podjetje jim je ponudilo asfaltiranje in opravilo del dogovorjenih opravil.« Slovensko podjetje je račun plačalo podjetju s sedežem na Madžarskem; slednje pa je nato – zaradi domnevno pokvarjenega stroja – dela prekinilo, odšlo in niso se več vrnili. »Del torej niso opravili v celoti.« Policija nadaljuje zbiranje obvestil o ponudnikih viška asfalta, ki ni bil položen do konca.
