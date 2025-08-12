GOLJUFI Z MADŽARSKE?

Prodajo asfalt, potem pa izginejo?! Policija preiskuje sum poslovne goljufije

Koroško podjetje opozarja na neznance, ki ponujajo presežek asfalta. Denar na Madžarsko, nato so tujci prekinili dela.
Fotografija: Goljufi so res vse bolj pretkani in inovativni. FOTO: Prislan/Facebook
Odpri galerijo
Goljufi so res vse bolj pretkani in inovativni. FOTO: Prislan/Facebook

tomica-suljic
Tomica Šuljić
12.08.2025 ob 07:10
tomica-suljic
Tomica Šuljić
12.08.2025 ob 07:10

Poslušajte

Čas branja: 2:14 min.

V minulem tednu je bila po več slovenskih skupinah na družbenih omrežjih več kot 3600-krat deljena objava podjetja Prislan iz Dobje vasi pri Ravnah na Koroškem, ki je opozarjala na tuje delavce: »Po Koroškem se giblje ekipa, ki se predstavlja kot nizozemsko podjetje za asfaltiranje industrijskih površin. Ponudijo možnost asfaltiranja zaradi presežka asfalta po sprejemljivi ceni,« so opisali začetek zapletov.

Prišli so z več vozili: belo-zelenim nizozemskim tovornim vozilom ter belima fordom in škodo z ljubljanskimi registrskimi oznakami. »Takoj ko je storitev plačana, začnejo zapuščati delovišče in se potuhnejo,« opozarjajo pri Prislanu. Svoji objavi so dodali fotografiji dveh delavcev, ki sta bila člana tuje ekipe s presežki asfalta.

Takoj ko je storitev plačana, začnejo zapuščati delovišče in se potuhnejo.

V drugi Facebookovi skupini z goriškega konca je uporabnica objavila podobno svarilo ob fotografiji bele škode z ljubljanskimi tablicami: »Vitovlje. Previdnost ne bo odveč. Dva moška, angleško govoreča. Oblečena v oranžno majico, kapica s šiltom. Ponujata asfalt, ki jim ostaja od asfaltiranja.« Domnevno iste ponudnike viškov asfalta naj bi uporabniki opazili tudi na štajerskem (Slovenska Bistrica) ter novomeškem območju.

Ponujajo viške asfalta, a se je koroško podjetje opeklo z naključnimi tujimi delavci (simbolična fotografija). FOTO: Iryna Melnyk/getty images
Ponujajo viške asfalta, a se je koroško podjetje opeklo z naključnimi tujimi delavci (simbolična fotografija). FOTO: Iryna Melnyk/getty images

Policija je že prejšnji teden od odgovornih oseb podjetja v Dobji vasi prejela prijavo kaznivega dejanja poslovne goljufije, ki ga opiše Milena Trbulin s celjske policijske uprave: »Tuje podjetje jim je ponudilo asfaltiranje in opravilo del dogovorjenih opravil.« Slovensko podjetje je račun plačalo podjetju s sedežem na Madžarskem; slednje pa je nato – zaradi domnevno pokvarjenega stroja – dela prekinilo, odšlo in niso se več vrnili. »Del torej niso opravili v celoti.« Policija nadaljuje zbiranje obvestil o ponudnikih viška asfalta, ki ni bil položen do konca. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

goljufija policija podjetje plačilo delavci prevara asfalt kraja preiskava

Priporočamo

Premium
Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več
V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)
Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...
Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več
V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)
Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...
Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.