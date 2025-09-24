Prizori s kraja prometne nesreče, ki je bila zahtevna za vsega hudega vajene gasilce (FOTO)

Gasilci PGD Cerknica na družbenih omrežjih poročajo o nesreči, ki se je v torek med 17. in 18. uro zgodila na cesti Podskrajnik – Rakek.

»Včeraj smo posredovali pri zahtevni prometni nesreči, kjer je osebno vozilo zletelo s ceste ter obstalo v grmovju in ob drevesu. Vozilo je bilo bočno zagozdeno, kar je močno oteževalo dostop do poškodovane osebe,« so zapisali ob fotografijah s kraja nesreče.

Gasilci so dodali še, da so morali vozilo odpreti do te mere, da so lahko poškodovanca varno iznesli ter ga predali v nadaljnjo oskrbo.

O nesreči poroča tudi ljubljanska policijska uprava. Kot so zapisali, je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik, ki je vozil v smeri Rakeka, zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Pri tem sta se lažje telesno poškodovala voznik in potnica v vozilu udeleženca. Policisti vodijo prekrškovni postopek.