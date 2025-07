Prizori s kraja nesreče: avto na strehi, poškodovanca rešili z vrvno tehniko (FOTO)

V torek so posredovali gasilci ob prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Ravne na Koroškem, kjer je voznik z avtomobilom zapeljal s ceste, vozilo pa se je prevrnilo in obstalo na strehi.

Ekipa KGZ Ravne na Koroškem je zavarovala kraj nesreče s protipožarnimi in protinaletnimi ukrepi, stabilizirala vozilo in preprečila iztekanje nevarnih tekočin. Poškodovano osebo so s pomočjo zajemalnih in koritastih nosil iznesli iz vozila ter z uporabo vrvne tehnike prenesli po strmi brežini nazaj do cestišča, so sporočili Gasilci Črna na Koroškem.

Poškodovanca so odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Zahvalo so gasilci Črna na Koroškem namenili tudi ZRCK Ravne na Koroškem ter podjetju Binomsteel, ki je pomagalo pri dvigu vozila nazaj na cestišče.