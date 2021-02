Prizor na gorenjki, ki je marsikoga pustil odprtih ust (FOTO)

30. člen zakona o pravilih cestnega prometa v prvem odstavku določa, da lahko

na avtocesto ali hitro cesto zapeljejo in vozijo po njej le vozniki motornih vozil in skupin vozil, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost, večjo od 60 kilometrov na uro.

Na pustni torek so vozeči se po gorenjski avtocesti lahko videli prizor, kakršen na avtocestah ni pogost. Med Torovim in Brnikom je namreč po odstavnem pasu avtoceste vozil voznik traktorja.»To ni tovorno vozilo v pustni preobleki, ampak je resnično traktor!« so ob prizoru zapisali v zavodu Reševalni pas, ki opozarja predvsem na pravilno razvrščanje v primeru zastoja na avtocestah.Proti vozniku poteka prekrškovni postopek. Za prekršek se voznik kaznuje z globo 150 evrov, so pojasnili pri kranjski policijski upravi.