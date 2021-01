Prizor, da te kap: voznica zapeljala vzvratno in na stopnišče (FOTO)

Na pomoč so priskočili gasilci. FOTO: PGD Krško

Okoli 10. ure se je v Krškem zgodila nenavadna nesreča. Na Cankarjevi ulici je voznica osebnega vozila s parkirnega prostora zapeljala vzvratno, pri tem pa je vozilo zdrsnilo po stopnišču in obstalo na boku, poroča uprava za zaščito in reševanje.Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli poškodovano osebo iz vozila, posuli iztekle motorne tekočine, prečrpali okrog 30 litrov iztekajočega goriva in izvlekli vozilo na parkirišče.Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so voznico na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v bolnišnico.