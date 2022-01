Naj zdravniku 100.000 evrov podkupnine

Štiri leta zapora, 50.000 evrov stranske denarne kazni, odvzem 106.898 evrov prejete podkupnine in dve leti prepovedi opravljanja dela poklica zdravnika. To je kazen, ki bi si jo po mnenju tožilca Iztoka Krumpaka zaslužil priznani ortoped iz Splošne bolnišnice Novo mesto Gregor Kavčič. In sicer ker da je od marca 2008 do aprila 2012 od podjetja Emporio Medical prejel 106.898 evrov podkupnine, tako v gotovini kot na bančni račun v Avstriji. Po prepričanju tožilstva je denar dobil v zameno za to, da je Emporio Medical lahko v novomeško bolnišnico dobavljal kolenske endoproteze proizvajalca Biomet.

»Obtoženemu se nikoli ni očitalo nestrokovnega dela ali pa da uporaba medicinskih pripomočkov ne bi bila v korist pacientov,« je poudaril Krumpak, ampak, kot je nadaljeval, da je položaj vodilnega strokovnjaka na področju ortopedije, prek zahtevanja in prejemanja podkupnin, izkoristil v svojo korist. In sicer tako, da je kot kirurg in kot tudi član komisije vplival na izbiro ponudnika medicinskega materiala v omenjeni bolnišnici. Tožilca niso prepričala niti Kavčičeva zatrjevanja, da je pri omenjenem znesku šlo za honorar, češ da je skupaj s proizvajalcem Biomet več let izvajal izobraževanja in usposabljanja s področja ortopedije. In hkrati opozoril, da je bil pri predlagani kazni še posebno strog, saj da gre za korupcijsko ravnanje, ki po njegovem mnenju predstavlja eno najhujših nevarnosti za delovanje družbe. Poleg tega se slovensko zdravstvo že več let bori s pomanjkanjem finančnih sredstev in kadrovsko podhranjenostjo. Opozoril je še, da je Kavčič pokazal veliko vztrajnost, saj je v obdobju več kot štirih let prišel do zelo visoke podkupnine.

S tem se je na koncu strinjal tudi tričlanski sodni senat, ki mu je predsedovala ljubljanska okrožna sodnica Dejana Fekonja. Sklenil je, da sta mu dokazana tako zahteva in prejem nedovoljene nagrade (s tem, ko je kontinuirano prejemal podkupnino v daljšem časovnem obdobju, je po besedah sodnice izrazil zahtevo po njej) kot tudi, da jo je prejemal pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Glede na njegov položaj v bolnišnici je namreč imel možnost vpliva pri nabavi materiala. In sicer kot član razpisne komisije pa tudi kot operater, ki je nakupljen material uporabljal pri operacijah. Pri tem, ali so bila nakazila na avstrijski bančni račun namenjena za izobraževanja ali za podkupnine, pa so po oceni senata bili odločilni podrobni izračuni postavk v izdanih računih pa tudi knjiženja v kontih poslovnih knjig Emporio Medicala. »Nikjer se ne srečamo z ničimer, kjer bi naj spominjalo na plačilo za izobraževanje,« je med drugim poudarila sodnica.

​Senat je Kavčiču izrekel triletno zaporno kazen, skupaj s 50.000 evri denarne kazni in povrnitvijo 106.898 evrov podkupnin. Ni pa sledil tožilcu pri prepovedi opravljanja zdravniškega poklica, saj kaznivega dejanja ni storil pri opravljanju poklica kirurga.

Služil le z znanjem

Kavčič je ves čas vztrajal, da nikoli in od nikogar ni zahteval podkupnine. »Seveda sem nekaj zaslužil, a ne zaradi podkupnin. Ampak zaradi znanja, izkušenj in spretnosti, ki jih kot kirurg imam,« je včeraj med drugim izpostavil v dopolnjenem zagovoru. Pri čemer še danes obžaluje, da se je leta 2008 dal prepričati predstavnikom podjetja Emporio Medical in odprl račun v Avstriji, kamor so se nakazovala sredstva. »Če mi je za kaj žal, mi je za to, da sem privolil v odprtje računa v Avstriji. Žal mi je, da nisem vztrajal pri tem, da bi se mi denar nakazoval na slovenski račun. Danes me potem tukaj ne bi videli,« je poudaril. Priznal je, da je zaradi nakazil na avstrijski račun res storil davčni prekršek, za kar pa je tudi že prevzel odgovornost. Po samoprijavi je moral plačati okoli 45.000 evrov davka: »Če bi bil kriv tudi za prejem nedovoljene nagrade, bi tudi za to prevzel odgovornost.«

Njegov zagovornik Boštjan Penko je zato sodišču predlagal izrek oprostilne sodbe. Pojasnil je, da tožilstvo njegovemu klientu ni dokazalo ne zahteve in ne prejema nedovoljene nagrade. Še manj pa to, da so bila izplačila povezana s sklenitvijo in ohranitvijo posla dobave medicinskih pripomočkov točno določenega proizvajalca v novomeški bolnišnici. Pa četudi, je menil, se je pri sklenitvi pogodb na strani Emporio Medicala delalo »bolj po domače«. Obramba ima po njegovem namreč trdne dokaze, da je vse od leta 2005 dalje Kavčič izvajal kontinuirano izobraževanje, da je ves ta čas delal in seveda tudi zaslužil dodatno plačilo za to delo. Zagovornik je še povedal, da ga zelo moti dejstvo, da je tožilstvo celotno zadevo »postavilo na glavo in podelilo nezakonito imuniteto Urški Jerkovič (nekdanja lastnica in direktorica podjetja Emporio Medical, op. a.)«. Poudaril je, da se je v tem podjetju izvajala »koruptivna politika«, katere namen je bil čim večji dobiček tako za podjetje kot farmacevtsko industrijo.