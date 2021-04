Priznal je krajo orožja

Izginilo je veliko pištol, končale so v BiH. FOTO: Getty Images

Priznal tudi rop

7

let zapora so mu naložili za vsa dejanja.

Do pravnomočnosti sodbe bo počakal na hladnem v priporu.

Sedem let bo za zapahi o kriminalnih dejanjih, ki jih je zagrešil, premišljeval 38-letni Trboveljčan, ki je januarja predlani vlomil v prodajalno orožja na Fužinah. Od tam je v vrečah za krompir odnesel kopico orožja, med drugim dva primerka tudi v kriminalnih krogih še kako cenjenega ubijalskega bombometa. Zdaj je namreč s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde in priznal še nekaj drugih kaznivih dejanj, in sicer rop, poskus vloma in prikrivanje.Kupšek priznava, da se je s soobtoženima –in– tistega večera pripeljal na Fužine. Po lestvi se je povzpel na streho prodajalne orožja in z žago, kladivom ter pajserjem naredil odprtino. Nato je iz kovinskih omar v vreče za krompir nametal na desetine kosov orožja, denimo 23 polavtomatskih pištol CZ, 15 steyrjev, sedem glockov, dve beretti, gladkocevno puško benelli, repetirko accuracy ter dva bombometa madritsch.Nato je vse skupaj odnesel v bližino Ljubljanice, kjer sta ga čakala Smergut in Robežnik, jemala orožje iz škatel, ga nalagala v clia, vrečke in škatle pa pometala v reko. Da naj bi sodeloval pri preprodaji ukradenega orožja, sprva ni hotel priznati, čeprav so mu poskušali pojasniti, da je že to, da je imel orožje v posesti, avtomatsko promet z orožjem, saj sta že pridobitev in posest kaznivo dejanje.Vendar je po poročanju Dnevnika zdaj priznal tudi to. Kot je bilo navedeno v sporazumu o priznanju krivde, je za tatvino orožja dobil tri leta zapora, za kaznivo dejanje nedovoljenega prometa z orožjem ali eksplozivom pa poldrugo leto. Priznal je tudi, da je 2. maja predlani z že pokojnimoropal bencinski servis OMV na Zaloški v Ljubljani. Njegov pajdaš je od prodajalke s pištolo v roki zahteval denar.Ker mu ga ni dala, si je kar sam iz blagajne vzel 680 evrov. Dvesto je dal Kupšku, ki je imel nalogo stražarja. Kupšek je priznal še kaznivo dejanje prikrivanja, ker je imel je pištolo mauser kalibra 7,65 milimetra z nabojnikom, za katero je vedel, da je ukradena. Priznal pa je tudi, da je oktobra 2018 maskiran poskušal vlomiti v trgovino z mobilnimi telefoni v Grosupljem. Trikrat je zamahnil po vratih, a se niso razbila, in odšel je praznih rok. Enotna kazen, ki mu jo je naložila sodnica, je sedem let zapora.Do pravnomočnosti sodbe bo Kupšek počakal na hladnem v priporu, saj obstaja nevarnost, da bi na prostosti kaj takega ponovil ali pa bi pobegnil in se tako izognil kazni. Tožilecje opozoril, da nima stalnega bivališča, zaposlitve in prejemkov, preživlja se s kaznivimi dejanji oziroma prodajo predmetov, ki iz njih izvirajo. Bil je že večkrat obsojen, ne le pri nas, temveč tudi v Avstriji in Nemčiji. Tudi zaradi premoženjskih kaznivih dejanj – je torej specialni povratnik. S podaljšanjem pripora se je po poročanju Dnevnika strinjal zagovornikSmergut in Robežnik krivdo zanikata, tokrat pa na sodišče nista prišla. Naslednjič ju bodo povabili 15. aprila.