Prižgali rumeno opozorilo, po Sloveniji na pomoč že kličejo gasilce

Danes nas bosta praktično ves dan spremljala sonce in močan veter. Zaradi slednjega je Agencija RS za okolje (Arso) Slovenijo odela v rumeno opozorilno barvo. Pričakujte sunke vetra od 50 do 70 kilometrov na uro, na Primorskem celo do 100 kilometrov na uro. Jutri bo veter oslabel, žal se bo povečala tudi oblačnost.

Močan veter marsikje po Sloveniji povzroča težave. V Ljubljani je odtrgal pano površine 2 x 8 metrov (gasilci GB Ljubljana so ga uspešno pritrdili z žico), na Hotemežu (občina Radeče) pa je zaradi močnega vetra na cesto padlo drevo. Odstranili so ga gasilci PGD Radeče, poroča uprava za zaščito in reševanje.