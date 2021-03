Prižgala cigareto in zažgala dom za ostarele

Žalski gasilci so bili minuli petek malo po 18. uri obveščeni, da je zagorelo v eni od sob na oddelku za dementne oskrbovance doma za ostarele Nine Pokorn Grmovje v kraju Pernovo v občini Žalec. Na srečo so tamkajšnji zaposleni zelo hitro ukrepali in še pred prihodom gasilcev začeli gasiti gorečo posteljnino in vzmetnico. »Prav tako so zaposleni nemudoma začeli evakuacijo stanovalcev in jih devet začasno premestili v druge sobe. V požaru so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Velika Pirešica, Ponikva pri Žalcu, Zavrh pri Galiciji, Žalec, Levec in Gotovlje, ki so zavaroval...