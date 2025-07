Minuli petek okrog osme ure zvečer, ko se je življenje v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca (DUO Impoljca) umirilo in je nastopila nočna izmena, je eden od stanovalcev poklical zaposlene, ker je iz ene od sob smrdelo po dimu. Takoj so ugotovili, da je v sobi, kjer so že spali trije stanovalci, zagorelo. »Zaposleni so odreagirali profesionalno in takoj začeli evakuacijo stanovalcev,« pravi Darja Cizelj, direktorica DUO Impoljca. V tej ustanovi živi na treh lokacijah – poleg Impoljce, ki je v naselju Arto, še v Sevnici in v Brežicah – skupno 556 stanovalcev, to je starejših in oseb z mot...