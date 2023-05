Pristopil do prodajalke z bankovcem v roki, nato pa ...

Neznani moški je v torek popoldan vstopil v eno od trgovin na Ptuju in pristopil do prodajalke, da bi kupil cigarete. Ko mu jih je prodajalka izročila, je želel plačati z bankovcem, a zgodilo se je nekaj povsem drugega. Prodajalka je blagajno odprla, takrat pa je z rokami segel po blagajni, odtujil gotovino in pobegnil.

Policisti nadaljujejo s preiskavo kaznivega dejanja drzne tatvine.