Pristojni potrdili tragično vest, med mrtvimi tudi slovenski državljan

Ena od štirih žrtev snežnih plazov, ki so se v petek sprožili na severu Norveške, je slovenski državljan, so danes potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Drugih podrobnosti niso razkrili, družini in svojcem preminulega pa so ob tem izrekli iskreno sožalje.

Plaz je v petek zasul skupino smučarjev, eden od njenih članov je pri tem izgubil življenje. Po navedbah norveške policije gre za 40-letnega Slovenca, ki je umrl v snežnem plazu na območju Storsletta, v skupini pa je bilo šest smučarjev.

Na severu Norveške se je v petek v roku nekaj ur sicer sprožilo več snežnih plazov. Pri tem so umrle skupno štiri osebe, med njimi dve na otoku Reinoya. O žrtvah so poročali še iz občin Nordreisa in Lyngen.