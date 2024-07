Prišlo je do spora, eden je uporabil nož

Včeraj, nekaj po 17. uri so bili na PU Ljubljana obveščeni o sporu med dvema osebama na območju Most, kjer je eden izmed njiju tudi uporabil nož.

V dogodku je bila ena oseba lažje poškodovana in ji je bila nudena zdravniška pomoč. Osumljencu so policisti odvzeli prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka.

O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.