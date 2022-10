Ob 16.31 se je v Jagnjenici (občina Radeče) oseba poškodovala in je prišlo do močne krvavitve iz roke. Gasilci PGD Radeče so osebo oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Laško, ti pa so jo odpeljali v SB Celje, piše uprava za zaščito in reševanje.