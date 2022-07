Zaradi turbulence dve padalki hudo poškodovani

Pred dnevi je iz Bovca na letalu poletela skupina desetih padalcev. Pristanek je bil predviden na točki v Temljinah v občini Tolmin.

Kot sporočajo javnosti novogoriški policisti, je med spustom na približno 200 metrih višine prišlo do turbulence, ki je nekaterim onemogočila varen pristanek. Dve padalki sta pristali v bližini točke predvidenega pristanka zelo trdo, tretji padalec pa je zaradi sunka vetra pristal na drevesu na višini okoli petih metrov.

Na drevesu je nepoškodovan pristal 23-letni državljan Danske. Pri sestopu so mu pomagali pripadniki GRS. Slabše sta jo odnesli padalki, ki sta trdo pristali na tleh, in sicer 42-letna Američanka in 58-letna Avstralka. Zaradi suma, da sta utrpeli hude telesne poškodbe, sta bili obe s helikopterjem prepeljani v ljubljanski klinični center.