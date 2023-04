Prišlo do prometne nesreče, pijana tako povzročitelj kot udeleženec

V sredo nekaj pred 22. uro so policisti v Vitanju obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo zaradi nepravilne strani in smeri vožnje. Oba, tako povzročitelj kot tudi drugi udeleženi voznik, sta bila pod vplivom alkohola.

Kot sporočajo s PU Celje, je imel povzročitelj dobra dva promila alkohola v krvi, drugi udeleženec pa dober promil. Oba sta se v trčenju lažje poškodovala. Povzročitelja bodo kazensko ovadili, drugemu udeleženemu vozniku smo izdali plačilni nalog.

PU Celje opozarja

»Skorajda ne mine dan, da na cestah naše policijske uprave ne bi obravnavali voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola. Še bolj zastrašujoče so visoke stopnje alkoholiziranosti. Glede na to, da so pred nami praznični dnevi in pogostejša druženja, opozarjamo vse voznike, naj ne vozijo, če so uživali alkoholne pijače. Reakcije voznikov, ki so pod vplivom alkohola, so običajno prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh niso več sposobni reagirati. Zato svetujemo vsem voznikom, če ste uživali alkoholne pijače, nikar za volan. Bodite odgovorni in si uredite prevoz.«