Tujci so se skrivali v tovornem vozilu črnogorskih registrskih oznak.

Policisti, ki za varnost in red skrbijo na območju Policijske uprave Maribor, so prijeli devet ilegalnih pribežnikov, ki so prišli iz Afganistana in dveh afriških držav, Burkina Fasa in Toga. Najprej, ob 8.15, so zaposleni na Policijski postaji Ormož obravnavali šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Središča ob Dravi, in sicer po tri državljane Toga in Burkina Fasa. Po postopku so vse izročili hrvaškim varnostnim organom.Slabe tri ure pozneje, ob 11. uri, se je na mejni prehod Gruškovje pripeljal voznik tovornega vozila črnogorskih registrskih oznak. Policisti so se odločili, da vozilo pregledajo, v njem so odkrili tri tujce, ki so se skrili, da bi neopaženo prečkali državno mejo. V postopku je bilo ugotovljeno, da gre za državljane Afganistana. Kot njihove predhodnike so jih izročili kolegom iz sosednje Hrvaške.