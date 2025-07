Prišli iz Črnomlja in kradli v eni od koprskih trgovin

V sredo popoldan je v eni od koprskih trgovin skupina oseb ukradla več artiklov. Poln nakupovalni voziček so odpeljali do osebnega avtomobila in ga naložili v prtljažnik ter odpeljali. Policisti so vozilo izsledili na cesti proti Piranu, vendar ukradenih artiklov ni bilo več v vozilu. Identificirali so več oseb z okolice Črnomlja, zadeva se še preiskuje.