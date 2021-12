Prišli domov in odkrili, da jim je zgorelo ostrešje (FOTO)

Včeraj, na božični dan, ob 11.52 uri so se v Spodnjem Leskovcu, v občini Videm, lastniki stanovanjske hiše vrnili domov in ugotovili, da je v njihovi odsotnosti pogorelo ostrešje gospodarskega poslopja, tik ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Leskovec so ostrešje v velikosti 30 (5 krat 6) kvadratnih metrov pregledali in dokončno pogasili.

Policisti PP Podlehnik so ugotovili, da znaša materialna škoda, po nestrokovni oceni, okoli 10.000,00 evrov.