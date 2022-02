Prišla po avto in umrla: Branko Krklec hladnokrvno ustrelil izvršitelja

»Vam povem, da so to strašno v redu ljudje. Branko je prišel z ženo sem gor živet šele pred kakšnima dvema letoma, ko se je hčerka po razvezi odselila drugam. Prej je z ženo živel v Rogaški Slatini, kjer je imel dolga leta tudi obrt. Bil je eden najboljših slikopleskarjev daleč naokoli, takšnih mojstrov danes ni več. Prepleskal je vse hotele v Atomskih toplicah (danes Terme Olimia, op. p.) in vse v Rogaški Slatini. Potem veste, da je bil res dober mojster. A nekateri, zlasti zasebniki, mu menda dostikrat niso plačali opravljenega dela, izterjati pa jih nikakor ni mogel. In potem so se do...