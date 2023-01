Prišel v trgovino v Šiški in stopil do blagajne. Ko se je ta odpra, pa je storil to

V ponedeljek okoli 19.30 je v trgovino v Šiški vstopil neznanec, ki je z izdelki prišel do blagajne in čakal, da plača. Vendar pa je čakal le na to, da se odpre blagajna. Ko se je odprla, je izkoristil priložnost in iz nje vzel gotovino ter s kraja zbežal.

Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov materialne škode.

Tat je bil moški, visok okoli 2 metra in močnejše postave, star med 35 in 40 let. Imel je črne lase in brado, oblečen je bil v temno modra oblačila.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev neznanca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.