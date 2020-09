Prišel oskrbet vrtiček, a so ga dobili

Sežanska policista sta pred nekaj dnevi zvečer na območju Gaberka v gozdu opazila nasad, v katerem je bilo več plastičnih cvetličnih korit in drugih posod, v katerih so bile posajene sadike konoplje. Kmalu se je tam pojavil tudi mlajši moški, ki je začel rastline oskrbovati.



»Ker so dejanja moškega očitno kazala, da je nasad njegov, sta policista stopila do njega in mu (zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi) nemudoma odvzela prostost,« navajajo na koprski policijski upravi.



Pri ogledu nasada so 24-letniku iz okolice Sežane zasegli 141 sadik konoplje, ki so v višino merile od 20 do 190 cm. Po odredbi sodišča so opravili hišno preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih uporablja. Našli in zasegli so še približno 800 gramov prepovedane konoplje, ki jo je že pobral iz nasada, in dva kovinska boksarja, ki spadata v kategorijo prepovedanega orožja. Zaradi slednjega bodo zoper 24-letnika uvedli postopek o prekrških, zaradi zaseženega mamila pa bodo na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo.