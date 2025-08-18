Priprta na Norveškem: sinova boksarjev tihotapila kokain?!

V Norveški, državi, ki jo pogosto postavljamo na različne piedestale vzornega življenja in nasploh vsega idealnega, v zadnjem času bijejo drugačno plat zvona. Med mladimi je namreč ta skandinavska država postala tretja v Evropi z največjo porabo kokaina, je mogoče razbrati na norveških spletiščih. Robert Reher in Luka Rašić FOTO: BZS Oslo postaja novo evropsko središče mamilarskih poti. Kar 1847 akcij Lani je denimo po poročanju norveških portalov carina izvedla kar 1847 akcij, ki so se končale z zaplembo mamil. To je bilo več akcij v enem pičlem letu kakor skupaj v celih 10 letih v tej s...