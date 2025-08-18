ARETACIJA DVEH MLADIH

Priprta na Norveškem: sinova boksarjev tihotapila kokain?!

Otroka mariborskih športnih funkcionarjev priprta na Norveškem. Naša policija obveščena o aretaciji dveh mladih, starih 19 in 21 let.
Fotografija: Luka Rašić in Igor Rašić FOTO: BZS
Luka Rašić in Igor Rašić FOTO: BZS

Andrej Bedek
18.08.2025 ob 05:00
Andrej Bedek
18.08.2025 ob 05:00

V Norveški, državi, ki jo pogosto postavljamo na različne piedestale vzornega življenja in nasploh vsega idealnega, v zadnjem času bijejo drugačno plat zvona. Med mladimi je namreč ta skandinavska država postala tretja v Evropi z največjo porabo kokaina, je mogoče razbrati na norveških spletiščih. Robert Reher in Luka Rašić FOTO: BZS Oslo postaja novo evropsko središče mamilarskih poti. Kar 1847 akcij Lani je denimo po poročanju norveških portalov carina izvedla kar 1847 akcij, ki so se končale z zaplembo mamil. To je bilo več akcij v enem pičlem letu kakor skupaj v celih 10 letih v tej s...

Več iz te teme:

kokain Norveška policija Slovenija Maribor boks droga mamila aretacija otroci tihotapljenje šport

