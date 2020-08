Priprli 28-letnika, ki je kradel kot sraka

Policisti PP Rače so uspešno preiskali kaznivo dejanje velike tatvina v poslovni coni v Spodnjih Hočah, so sporočili s PU Maribor. Ugotovili so, da je 28-letnik med 11. in 15. julijem 2020 preplezal žično ograjo enega tamkajšnjih podjetij, skozi okno vlomil v skladišče in si iz notranjosti odprl dvižna vrata. V samokolnico, ki jo je našel na kraju, je naložil nabijalno ploščo, jo odpeljal do ograje in ploščo odtujil. Samokolnico je pustil na kraju dejanja. Z dejanjem je povzročil za 1.800 evrov materialne škode.



Policisti so z zbiranjem obvestil izsledili storilca, 28-letnega državljana Srbije, s stalnim prebivališčem na območju Lenarta. Pri njemu doma so, na podlagi odredbe sodišča, opravili hišno preiskavo in odtujeni predmet tudi našli. V petek, 24. julija 2020 so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor, so še sporočili spolicije.