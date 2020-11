Pripor namesto denarja

Policija avstrijske Koroške je končala večmesečno preiskavo zoper slovensko-avstrijsko navezo, ki je onkraj Karavank razpečevala slovenski heroin. Dlje so spremljali 29-letnika, doma na širšem območju Celovca, ker so ga sumili, da se peča s prepovedanimi drogami. Še posebno so se posvetili iskanju neznanega sostorilca, ki ga je oskrboval z mamili. Nato pa jim je v ponedeljek uspelo prijeti oba osumljenca neposredno pri predaji mamil.



Izkazalo se je, da je ponedeljkov popoldanski izlet na Koroško imel slab konec za 53-letnega Slovenca, ki je 29-letniku v ponedeljek hotel predati 30 gramov heroina. Slovenca sicer sumijo, da je od januarja letos pa do ponedeljkove predaje skupaj prevozil 41 tihotapskih tur na avstrijsko Koroško, na teh vožnjah ga bremenijo, da je pripeljal najmanj 400 gramov heroina in jih predal (oziroma prodal) 29-letniku.



Slednji je bil odvisnik, saj je del heroina zaužil kar sam, preostanek pa je preprodal drugim odjemalcem; vsi našteti, s 53-letnim Slovencem vred, bodo zdaj kazensko ovadeni. Sicer bo ovadba 29-letnika kanček debelejša kot od Slovenca in drugih kupcev heroina na drobno, saj so pri preiskavi stanovanja 29-letnika našli še 12 rastlin konoplje, ki jo je gojil v svojem domu. A tudi 53-letnik je namesto denarja dobil dolg pogovor z možmi postave in preiskovalnim sodnikom, na koncu pa bivanje v celovškem priporu, kamor so ga odvedli sosednji policisti.