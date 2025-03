Pripeljala sta se z belim kombijem in se ji lažno predstavila

Na Gostinci so celjski policisti obravnavali drzno tatvino. Neznana moška sta se z belim kombijem pripeljala do stanovanjske hiše in se lastnici predstavila kot delavca telekomunikacijskega podjetja. Medtem, ko je z enim od njiju odšla do telekomunikacijske omarice na zadnji strani hiše, je drugi vstopil v hišo, preiskal prostore in ukradel gotovino in nekaj zlatnine. Drzno tatvino so v četrtek obravnavali tudi v Zavodnjah, kjer je storilec vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo. Ukradel je škatlico z nakitom in gotovino.

Policija opozarja

Ker so tovrstne drzne tatvine v zadnjem obdobju pogoste, občane opozarjajo, naj ne zaupajo neznancem, ki pridejo do njih, ker največkrat nimajo dobrih namenov. V hiše naj jih ne spuščajo, vrata pa naj skrbno zaklepajo, četudi gredo iz hiše samo za kratek čas. Če pa do drznih tatvin pride, naj nas nemudoma obvestijo. O storilcih naj si poskušajo zapomniti čim več podatkov, izredno dobrodošli so tudi podatki o vozilu, s katerim so se neznanci odpeljali.