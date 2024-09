Pripeljala na skiroju in mu strgala torbo z rame

Danes zjutraj so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvedena okoli 4. ure na Celovški cesti v Ljubljani.

Po do zdaj zbranih obvestilih sta se neznana storilca na električnem skiroju pripeljala za oškodovancem in mu z rame strgala torbo, v kateri je imel fotoaparat in druge osebne predmete.

Po dejanju sta se odpeljala proti Bežigradu. Policisti še zbirajo obvestila o okoliščinah kaznivega dejanja.