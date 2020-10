Pripeljal je za žensko in ji jo vzel

Policisti so bili v četrtekobveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 12. ure na Tbilisijski cesti v Ljubljani. Neznani storilec je

s kolesom pripeljal za oškodovanko, ki je bila prav tako na kolesu, in ji iz prtljažne košare odtujil torbico v kateri je imela denarnico z dokumenti in mobilni telefon.



Iz ljubljanske policijske uprave so sporočili opis storilca: moški, oblečen v črno jakno s kapuco, vozil je črno kolo.



Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.