Primož si je za tarčo vzel 12-letnico: v sporočilih ji je pisal »draga breskvica« in »tigrica«

Več kot dve leti in pol od zadnje obravnave na ljubljanskem okrožnem sodišču in deset let od kaznivih dejanj, ki mu jih očita tožilstvo, je že preteklo v primeru obtoženega Primoža Burgerja. To je tisti 48-letni Ljubljančan, ki naj bi že leta 2012 na piko vzel takrat 12-letno deklico in ji začel slediti, kontakt z njo pa je vzpostavil na facebooku. »Spoštovana tigrica, mislim, da malo pretiravate. Sem rahlo konservativen in upam, da vas imajo starši pod nadzorom. Ne vem, kdaj in kje ste sliko posneli, imam rajši poletje in dneve, ki jih prikazuje fotografija,« ji je sporočil. Deklica sporočil...