Primorka lažnivemu ljubimcu nakazala 20 jurjev

Živimo v obdobju, ko so naše oči še bolj prisotne na raznovrstnih domačih zaslonih ter zaradi korone še več ljudi opravlja vse več stikov prek spleta, raste tudi ranljivost ljudi. In ker so zaradi taiste korone povsem uplahnili družabni kraji in srečevališča osamljenih duš, so se tudi slednje podale iskat srečo na splet. »Tudi jaz sem dobila vabilo za prijateljstvo. Predstavil se je kot Daniel S. Anderson, višji častnik ameriške vojske v Afganistanu, vdovec s 14-letnim sinom, ki je v ZDA v vojaški šoli,« je tovrstno izkušnjo prejšnji mesec opisala Slovenka, ki je želela ostati neim...