Primorka zaradi nesreče zaprta, pri Ravbarkomandi daljši zastoj

Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pri počivališču Ravbarkomanda proti Kopru. Nastal je zastoj, za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti Unec - Postojna, sporočajo s Prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto - Podnanos - Manče - Vipava je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton, 1. stopnja.