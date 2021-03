Priljubljenega Slavca bodo položili k zadnjemu počitku

Več preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

Ob 13. uri bodo na pokopališču Polica k zadnjemu počitku položili(77)., kot je bil znan, je pred dnevi umrl krute smrti, ki je pretresla širno Slovenijo, še posebej pa domačine v Grosupljem in okolici, med katerimi je bil gozdni človek zelo priljubljen.Slavca, vaškega posebneža, o katerem nihče nima povedati slabe besede, je 19. marca našel prijatelj, potem ko se mu ni javil. Slavca so zverinsko mučili, prijatelj pa ga je našel še živega; z žico okoli vratu je hropel, pomoči pa mu ni bilo več. Poškodbe so bile prehude.Policija je za zdaj zelo skopa z informacijami o grozljivi smrti, preiskujejo pa več motivov; preiskava je usmerjena v več smeri.