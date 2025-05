Priljubljenega Janka pobili z macolo, morilca iščejo že 30 let

Sprehajalca sta pri počitniški hiši na Zaplani naletela na grozljiv prizor. Iz parkiranega vozila je visel mrtev moški. Bil je naravnost zmaličen, pretepen do neprepoznavnosti. Kdo bi to storil kamnoseku Janku Mihelčiču iz Podpeči, znanci so ga klicali tudi Žurgl ali Macola, še danes ni jasno nikomur, njegova smrt pa že tri desetletja sodi v svet nerešenih zločinov. Hvalil se je z denarnico Od njega so se davnega leta 1995 poslovili tudi prijatelji iz Hokejske zveze Slovenije. »V slovenskem hokeju ni več tragično preminulega Janka Mihelčiča. Ljubitelji te najhitrejše športne igre pri nas so ...