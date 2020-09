Priljubljena teta Majda ni prispela domov

Maja Š. je že šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Pomurja letos, lani je bila ena.

V prometni nesreči, ki se je v ponedeljek ob 20.58 pripetila na Partizanski cesti v Gornji Radgoni, je umrla priljubljena domačinka, 61-letna​Petindvajsetletni voznik osebnega avtomobila je na označenem prehodu za pešce in kolesarje trčil vanjo, ko je s kolesom prečkala cesto z njegove leve strani. Po trčenju je padla po tleh in takoj umrla.Gasilci PGD Gornja Radgona so pomagali reševalcem, osvetljevali kraj dogodka in počistili cestišče. Na kraju samem sta bila tudi dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Murski Sobotiin višji državni tožilec. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, postavljen je tudi izvedenec prometne stroke, ki bo ugotovil okoliščine nesreče.Vsekakor gre za žalostno zgodbo v majhnem mestu ob reki Muri, kjer se vsi poznajo. Kolesarka je bila zaposlena na Športno-rekreativnem centru Trate v Gornji Radgoni, natančneje pri domačem nogometnem klubu, kjer je skrbela za urejenost več kot sto otrok, mladostnikov, članov in veteranov kluba. Prav zaradi tega je žalost še večja, zlasti otroci in mladostniki so imeli radi teto Majdo, tokrat pa iz službe, kjer je po treningu nogometašev poskrbela, da je v klubskih prostorih vse ostalo v najboljšem redu in da so dresi, hlačke in druga oprema oprani za naslednjo dejavnost, ni prišla domov.Tragedija je tudi to, da je nesrečo povzročil mlad fant, ki je že neštetokrat posredoval in pomagal v podobnih nesrečah.Majda Š. je že šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Pomurja letos, lani pa je bila ena.