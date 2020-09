Prikolica pokopala poveljnika gasilcev

Prostovoljni gasilci v Podsredi žalujejo.

»Žalostno, res žalostno, da se to zgodi tako dobrim ljudem. Mi bomo našegazelo pogrešali, saj je bil izjemno priljubljen med ljudmi, priden in delaven. Res ga je škoda. A taka je usoda, nič se ne da pomagati,« nam je včeraj, ko se je v Podsredi na Kozjanskem med ljudmi razširila vest o tragični nesreči njihovega krajana Lojzeta, dejal eden od sokrajanov.Kot so zapisali na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje, se je tragična delovna nesreča zgodila v sredo zvečer, dobrih deset minut po 22. uri, v naselju Vojsko v občini Kozje. »Občan se je v vinogradu prevrnil s traktorjem in se smrtno poškodoval. Gasilci PGD Podsreda so odklopili akumulator in mrtvo osebo prenesli do reševalnega vozila. O dogodku so bile obveščene pristojne službe,« so zapisali. Pozneje so žalostno novico potrdili tudi na Policijski upravi Celje, kjer so razkrili še, da se je v nesreči smrtno poškodoval 69-letni domačin.Ob nesreči so posredovali člani prostovoljnega gasilskega društva iz Podsrede, žrtev tragedije pa je prav njihov nekdanji poveljnik, ki si je pred petimi leti v domači občini Kozje prislužil najvišje občinsko priznanje – zlati grb. Kot so takrat zapisali v obrazložitvi, si ga jeOsojnik zaslužil, ker je »občanom poznan po svojem aktivnem delovanju v PGD Podsreda, katerega član je že od leta 1977. Med letoma 1986 in 1995 pa je zasedal tudi funkcijo poveljnika in znatno pripomogel pri napredku PGD.«Kot smo izvedeli, je nesreči najverjetneje botroval tudi dež, ki je dodobra razmočil teren v njegovem vinogradu na območju Vojskega. Poleg tega pa še tema in strm teren, na katerem se je traktorska prikolica prevrnila in ga pokopala pod seboj.