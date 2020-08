Priklopnik se je prevrnil na avtomobil

Na srečo poškodovanih ni bilo. FOTOGRAFIJI: PGD Dolnji Logatec

Osebno vozilo je ostalo ukleščeno pod levimi kolesi priklopnega vozila.

Počilo še enkrat

Veliko sreče v nesreči je bilo v ponedeljek malo po 19. uri na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem, kjer sta trčila voznik tovornega vozila s priklopnikom in voznik osebnega vozila, saj je trpela le pločevina in ni bilo poškodovanih.»Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik tovornjaka, ki je vozil po voznem pasu v smeri Kopra, zaradi počene pnevmatike izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je na prehitevalni pas in trčil v osebno vozilo na tem pasu, nato pa zapeljal še naprej levo in trčil ter prebil odbojno ograjo, priklopno vozilo pa se je prevrnilo,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Osebno vozilo je ostalo ukleščeno pod levimi kolesi priklopnega vozila, s priklopnika pa je po poročanju republiškega centra za obveščanje padel tovor. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine in pomagali cestnemu podjetju ter policiji. Zaradi napol prevrnjenega tovornega vozila, iz katerega je iztekalo pogonsko gorivo, so gasilci dlje izvajali gasilsko stražo. Kot je še pojasnila Aleksandra Golec, je bil zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče promet v obeh smereh oviran, saj je potekal le po voznem, občasno pa samo po odstavnem pasu. Še včeraj sta bila na tem delu ceste zaprta oba prehitevalna pasova.»Policisti glede vseh okoliščin nesreče še zbirajo obvestila in bodo izvedli ustrezen ukrep,« je dodala.Ob 21.54 je na primorski avtocesti spet počilo, in sicer med počivališčem Lom in izvozom Unec, trčili sta osebni vozili, eno vozilo pa je ob trčenju zagorelo. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, pogasili goreče osebno vozilo, posuli iztekle motorne tekočine ter odklopili akumulator. Vozilo, ki je gorelo, je povsem uničeno, tudi v tej nesreči ni bilo poškodovanih.