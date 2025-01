Prijeti storilki drzne tatvine: pristopili sta ji za hrbet in iz nahrbtnika vzeli denarnico

V torek, 7. januarja, okoli 13. ure so policisti na območju centra Ljubljane zalotili državljanko Hrvaške in državljanko BiH, ki sta pristopili za hrbet oškodovanke in nato iz njenega nahrbtnika vzeli denarnico in odtujili gotovino.

Obema je bilo odrejeno pridržanje, kasneje pa sta bili po preteku zakonskih razlogov spuščeni na prostost. Zoper obe bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.