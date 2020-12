Prijeli vlomilca iz Brežic, ki sta grozila starejšemu moškemu

V noči na 11. 11. 2020 so v okolici Krškega neznanci oropali starejšega moškega in ga pretepli. Reševalci so ga lažje poškodovanega oskrbeli.



Ugotovljeno je bilo, da so v noči na 11. 11. zamaskirani neznanci skozi garažna vrata vlomili v stanovanjsko hišo. Moškega, ki v hiši prebiva sam, so zvlekli iz postelje in zahtevali, da jim izroči denar. Pregledali so prostore, odtujili manjšo vsoto denarja in meso iz zamrzovalne skrinje. Pred odhodom so mu uničili telefon, da bi mu preprečili, da bi poklical na pomoč.



Kriminalisti so kaznivega dejanja ropa osumili 34-letnika in 19-letnika iz naselja v okolici Brežic. Skladno z določili zakona o kazenskem postopku so jima 28. 12. odvzeli prostost in ju pridržali. Oba so že večkrat obravnavali, predvsem zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. 30. 12. so ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zoper 34-letnika odredil pripor, zoper 19-letnika pa hišni pripor. Kriminalisti okoliščine ropa še preiskujejo.