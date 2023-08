Prijeli več sto migrantov

Tudi minuli konec tedna so policisti pri nezakonitem prečkanju meje zalotili več sto tujcev. Kot so z Generalne policijske uprave sporočili v soboto, so v 24 urah obravnavali 188 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, in sicer 175 na območju Policijske uprave Novo mesto, 11 na območju Policijske uprave Koper in 2 na območju Policijske uprave Nova Gorica. Med njimi je bilo največ državljanov Afganistana, in sicer 108. Bilo je tudi 36 državljanov Pakistana in 9 državljanov Maroka.

Še več nelegalnih prehodov meje je bilo naslednjega dne. Kot so namreč s policije sporočili v nedeljo, je bilo v 24 urah zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško skupno prijetih 310 ljudi. Največ, in sicer 268 tujcev, so ujeli na območju Policijske uprave Novo mesto, 41 na območju Policijske uprave Koper in enega na območju Policijske uprave Maribor. Med obravnavanimi tujci je bilo znova največ, skupno 151, državljanov Afganistana. Maročanov so prijeli 44, državljanov Pakistana pa 34.