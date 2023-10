Prijeli tatice in kmetijski šoli vrnili zelenjavo

Novomeški policisti so v četrtek nekaj minut po sedmi uri zvečer v Srebrničah prijeli pet oseb, ki so se namenile kmetijski šoli odnesti 110 glav solate, 10 glav zelja in 60 kosov paprike v skupni vrednosti okoli 350 evrov.

Namero so jim preprečili policisti, ki so »pobrano« zelenjavo zasegli in jo vrnili lastnikom, da so poskrbeli za varno hrambo.

Policisti pa so poskrbeli za pet osumljenk iz Brezja, Dobruške vasi in Željnega (območje Kočevja), starih med 15 in 56 let – vse bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine.