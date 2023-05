Prijeli so tatova rož in igrač

V zadnjih dveh mesecih so novomeški možje postave obravnavali več tatvin iz prodajaln v Novem mestu, predvsem na območju Bršljina. Prav tako so prijeli več prijav oškodovancev iz naselij v krajevni skupnosti Bučna vas. Tatovi so z dvorišč stanovanjskih hiš kradli različne predmete, z okenskih polic so izginile celo rože.

29-letnik in štiri leta mlajša ženska sta pod ključem. FOTO: Blaž Samec

Na novomeški policijski upravi pojasnjujejo, da so v vseh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zbirali obvestila in izvajali druge aktivnosti za izsleditev storilcev. Z namenom prijetja storilcev in preprečevanja tovrstnih ravnanj so svojo sicer pogosto prisotnost na tem območju še okrepili. »Med preiskavami kaznivih dejanj jim je uspelo ugotoviti, da je večjega števila tatvin iz prodajaln osumljen 29-letni moški z območja Brezja. Osumljencu so odvzeli prostost, s kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor,« pojasnjujejo.

Kradla z dvorišča stanovanjske hiše

Konec prejšnjega tedna so prav tako v naselju Brezje odvzeli prostost 25-letni osumljenki. Ugotovili so, da je v noči na minulo sredo z dvorišča stanovanjske hiše v Dolenjih Kamencah ukradla kolo, več otroških igrač in tri vreče z otroškimi oblačili.

»Letos so policisti zoper 25-letnico na tožilstvo podali kazenske ovadbe zaradi 20 kaznivih dejanj tatvine. Nadaljujejo preiskave in ugotavljajo okoliščine še 11 tatvin, katerih je prav tako osumljena 25-letnica,« še dodajajo. V soboto so jo privedli k preiskovalnemu sodniku in ta je po zaslišanju zanjo odredil pripor.

»Policisti PP Novo mesto se občanom zahvaljujejo za odlično sodelovanje in posredovanje informacij, ki so veliko pripomogle k prijetju storilcev in uspešni preiskavi. Z različnimi oblikami dela in povečano prisotnostjo bodo v sodelovanju s krajani tudi v prihodnje zagotavljali varnost ljudi in premoženja,« so še dodali.